Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона стосовно відправки західних військ в Україну не стала несподіванкою для Києва.

Про це очільник дипломатії заявив у інтерв’ю литовському інформаційному агентству ELTA, повідомило видання Delfi.

За словами Кулеби, складається враження, що Париж — перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне.

“Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Франції, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи”, — зазначив міністр.

Очільник дипломатії підкреслив, що у багатьох європейських державах досі немає розуміння, що допомога Україні — це не благодійність, а порятунок життів власних громадян та економія коштів, необхідних для захисту.

“Меседж від Макрона — це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, то буде війна в Європі”, — додав Кулеба.

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, “якщо хтось вирішить це зробити”.