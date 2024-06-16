Єдність лідерів держав на Міжнародному саміті миру доводить, що ідея міжнародного права залишається живою та дієвою.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

«Об’єднаний світ – це світ миру, це світ, який уміє діяти правильно. Я дякую кожному, хто працював заради цього дня, – кожному лідеру, усім командам та радникам лідерів, усім державам. Наша з вами єдність тут доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою», – написав Зеленський.

Напередодні Саміту миру глава держави в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 сказав, про те, що одного посилення України буде замало для зупинки російської агресії, тому треба залучити всі можливості, аби зупинити війну.

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці проходить Глобальний саміт миру. Участь у ньому приймають делегації з 92 країн та 8 світових організацій. Наразі вже готовий проєкт підсумкової декларації за результатами Саміту. У ньому засуджується війна Росії проти України, а також наголошується на необхідності забезпечення безпеки роботи атомних електростанцій та визволенні полонених. Також учасники Саміту вважають, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами конфлікту.