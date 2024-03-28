Дмитро Кулеба, глава української дипломатії, здійснює візит до Індії з 28 по 29 березня на запрошення свого індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Це перше відвідання українського міністра закордонних справ до Індії з 2017 року.

Мета візиту полягає у реалізації узгоджень між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Нарендрою Моді, а також у підготовці до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, розвитку українсько-індійських відносин, торгівлі та міжнародної співпраці.

Під час візиту у Нью-Делі Кулеба планує провести ряд двосторонніх зустрічей, в тому числі з главою МЗС Індії, а також взяти участь у засіданні українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці.

Крім того, глава МЗС України планує провести зустрічі з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та індійськими журналістами.

Попередньо, 20 березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорили розвиток двосторонніх відносин між країнами.