Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Це перше відвідання українського міністра закордонних справ до Індії з 2017 року.
Мета візиту полягає у реалізації узгоджень між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Нарендрою Моді, а також у підготовці до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, розвитку українсько-індійських відносин, торгівлі та міжнародної співпраці.
Під час візиту у Нью-Делі Кулеба планує провести ряд двосторонніх зустрічей, в тому числі з главою МЗС Індії, а також взяти участь у засіданні українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці.
Крім того, глава МЗС України планує провести зустрічі з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та індійськими журналістами.
Попередньо, 20 березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорили розвиток двосторонніх відносин між країнами.
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