Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є зміни в ставленні Індії до повномасштабної війни РФ проти України.

Про це дипломат повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Нагадаємо, що 29 березня Кулеба перебуває у Нью-Делі з візитом.

“Нещодавня розмова президента України та прем’єра Індії та моя присутність сьогодні в Нью-Делі — наочні свідчення цих змін”, — зазначив Кулеба.

За його словами, “можливо, нам в Україні хотілося б, аби ці зміни були швидшими, яскравішими, але в Індії своя зовнішня політика, свої інтереси”.

Глава МЗС зазначив позитивні зрушення у відносинах між Україною та Індією порівняно з першим роком повномасштабної війни.

Він розповів про відверту та детальну розмову з індійським колегою, під час якої сторони домовилися повернути рівень співробітництва у торгівлі та політичній сфері на довоєнний рівень.

Кулеба також зазначив, що інші завдання включають роботу над новими проєктами та програмами у межах міжурядової комісії, а також обговорення Формули миру.

Глава МЗС також наголосив на важливості взаєморозуміння між Україною та Індією, особливо в питанні кордону, оскільки обидві країни стоять на позиції, що кордони є недоторканними.

“Багато в чому ми одне одного дуже-дуже добре розуміємо, особливо в питанні кордону, тому що індійський кордон теж ставиться під сумнів і вони, так само як і ми, мертво й залізобетонно стоять на позиції, що кордони є недоторканними. Тому точок дотику дуже багато”, — додав глава МЗС.