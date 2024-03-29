Про це дипломат повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Нагадаємо, що 29 березня Кулеба перебуває у Нью-Делі з візитом.
“Нещодавня розмова президента України та прем’єра Індії та моя присутність сьогодні в Нью-Делі — наочні свідчення цих змін”, — зазначив Кулеба.
За його словами, “можливо, нам в Україні хотілося б, аби ці зміни були швидшими, яскравішими, але в Індії своя зовнішня політика, свої інтереси”.
Глава МЗС зазначив позитивні зрушення у відносинах між Україною та Індією порівняно з першим роком повномасштабної війни.
Він розповів про відверту та детальну розмову з індійським колегою, під час якої сторони домовилися повернути рівень співробітництва у торгівлі та політичній сфері на довоєнний рівень.
Кулеба також зазначив, що інші завдання включають роботу над новими проєктами та програмами у межах міжурядової комісії, а також обговорення Формули миру.
Глава МЗС також наголосив на важливості взаєморозуміння між Україною та Індією, особливо в питанні кордону, оскільки обидві країни стоять на позиції, що кордони є недоторканними.
“Багато в чому ми одне одного дуже-дуже добре розуміємо, особливо в питанні кордону, тому що індійський кордон теж ставиться під сумнів і вони, так само як і ми, мертво й залізобетонно стоять на позиції, що кордони є недоторканними.
Тому точок дотику дуже багато”, — додав глава МЗС.