Відео опублікували зранку 12 березня після того, як російські телеграм-канали почали заявляти про постріли в Бєлгородській області. У зверненні легіон “Свобода Росії” наголосив, що “росіяни житимуть вільно”.

Добровольці наголосили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Владіміра Путіна. Однак у легіоні не лише мріють, а й докладають зусиль для цього.

Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно, – наголосили у легіоні.

Заява легіону “Свобода Росії” дивіться відео: