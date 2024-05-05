КНР має намір працювати з Францією та всією міжнародною спільнотою над пошуком шляхів "вирішення української кризи", підкресливши, що Китай не є "ані стороною, ані учасником" у конфлікті.

Про це лідер Китаю Сі Цзіньпін написав у своїй колонці для Le Figaro.

“Ми сподіваємося, що мир і стабільність швидко повернуться в Європу, і ми маємо намір працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством, щоб знайти ефективні шляхи вирішення кризи”, — написав Сі.

Париж, зі свого боку, хоче домогтися того, щоб Китай щонайменше не підтримував військову машину росії у війні проти України, пише TV5Monde із посиланням на джерела в Єлисейському палаці. В кращому разі, Франція намагатиметься “заохотити його використовувати наявні важелі впливу на Москву, щоб сприяти припиненню війни”.

Видання France 24 зауважує, що Макрон спробує застерегти свого китайського колегу від підтримки Росії у війні проти України та закликати дотримуватися правил міжнародної торгівлі.

“У наших інтересах змусити Китай вплинути на стабільність міжнародного порядку”, — сказав Макрон в інтерв’ю виданню Economist, опублікованому в четвер, 2 травня.

Раніше президент Франції заявив, що зміна глобальної ситуації вимагає адаптації економічних відносин між Євросоюзом та Китаєм. Макрон виступив за “аджорнаменто”.