Конфіскація є ризикованою, але репутація євро не залишиться неушкодженою, якщо Європа дозволить Росії перемогти, попереджає голова Центрального банку Латвії.

Як повідомляє Politico, про це заявив голова Банку Латвії Мартінш Казакс.

За словами Казакса, західні політики повинні перестати турбуватися про фінансові та юридичні наслідки вилучення доходів із заморожених російських активів для озброєння України та визнати, що агресія Москви є значно більшим ризиком для європейської економіки.

«Звичайно, кошти агресора мають бути використані. У геополітичному сенсі українцям потрібні гроші, і ми повинні їх надати – це в наших спільних інтересах», – зазначив високопосадовець.

Питання в тому, додав він, чи стягувати податки зі своїх громадян, чи використовувати активи агресора. Якщо війна буде довгою, кровопролитною і надзвичайно дорогою, в якийсь момент доведеться зайти в активи, сказав Казакс.

Як зазначається, Європейська комісія обговорює зі столицями ЄС пропозицію використати прибутки від активів російського центрального банку, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, для підтримки України.