Про це повідомляє пресслужба відомства.
Цей список найближчим часом буде переданий НАТО.
“Міноборони завершує опрацювання переліку потреб в нелетальній допомозі для розвитку Сил оборони і найближчим часом передасть його стороні НАТО”, — сказав Гайдер.
За словами заступника міністра оборони, Станіслава Гайдера, цифрова система логістики LOGFAS, яка допомагає партнерам отримувати інформацію про статус наданої допомоги, вже повністю функціонує.
Гайдер нагадав, що в лютому Кабінет міністрів затвердив порядок надання Україні летальної допомоги від країн-партнерів.
Вдосконалюється також система звітності, яка надає пріоритет своєчасному та повному звітуванню про кінцеве використання отриманої допомоги.
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