Міністерство оборони закінчує обробку списку потреб у нелетальній допомозі для розвитку Збройних Сил.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Цей список найближчим часом буде переданий НАТО.

“Міноборони завершує опрацювання переліку потреб в нелетальній допомозі для розвитку Сил оборони і найближчим часом передасть його стороні НАТО”, — сказав Гайдер.

За словами заступника міністра оборони, Станіслава Гайдера, цифрова система логістики LOGFAS, яка допомагає партнерам отримувати інформацію про статус наданої допомоги, вже повністю функціонує.

Гайдер нагадав, що в лютому Кабінет міністрів затвердив порядок надання Україні летальної допомоги від країн-партнерів.

Вдосконалюється також система звітності, яка надає пріоритет своєчасному та повному звітуванню про кінцеве використання отриманої допомоги.