«Білі янголи» спільно з військовими доставили у пункт допомоги 98-річну жінку, яка врятувалася з окупації. Зворушливою історією поділилися МВС України.

Лідія Степанівна пройшла під обстрілами весь фронт, але будь-що прагнула дістатися вільної української території.

Будинок в Очеретиному вона будувала власноруч, але його зруйнували росіяни. А її рідні зазнали поранень. Лідія Степанівна йшла без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері».

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», – каже жінка.

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий янгол». Поліція відвезла її у шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Лідії Степанівні надано всю необхідну допомогу. Наразі вона почувається краще.

Поліція Донеччини нагадує: евакуюйтеся вчасно, не ризикуйте своїм життям, а про безпечний виїзд подбають «Білі янголи». Ось гарячі лінії евакуаційних груп на напрямках:

Авдіївський – 066-56-19-102, Бахмутський – 066-56-15-102, Великоновосілківський – 066-56-11-102, Лиманський – 066-56-16-102, Мар’їнський – 066-56-10-102.