Про це пише LRT.

Вона зазначила, що Литва може розглянути введення деяких заходів, щоб допомогти Україні в контексті нових правил мобілізації:у країні могли б перевіряти, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов’язок або ж законно звільнився від призову, перед тим як йому продовжувати посвідку на проживання в Литві.

“Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, а й ширше, тому що зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців”, — пояснила прем’єр-міністр.

У той же час, у Міграційній службі Литви заявили, що відсутні юридичні підстави, які зобов’язували б країну допомагати Україні під час мобілізації, тому будь-які рішення стосовно цього питання були б питанням політичного рішення Литви.

“Для реалізації цих рішень потрібно було б вжити деяких національних законодавчих ініціатив, але знову ж таки, виникне величезне питання, наскільки це буде сумісним із законодавством ЄС”, — зауважили у відомстві.