Армія країни-агресора вранці 1 травня скинула на селище Золочів Богодухівського району Харківської області авіабомбу. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці.” – розповів він.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули цивільні 64-річний чоловік і 38-річна жінка, які перебували в автомобілі.

Також спалахнули ще три машини, які були недалеко від місця влучення — постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка. Вони госпіталізовані. Їх стан оцінюється як середній.

Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести. Серед них — 11 річний хлопець, 50-річний чоловік, 41-річна жінка. Усім надана необхідна меддопомога. 35-річному чоловіку з легкими пораненнями допомогли амбулаторно.

Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів. Також знищено приватний будинок.