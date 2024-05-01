Про це повідомили в КМВА.
“Під час святкування Воскресіння Господнього, 5-го травня, у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Для підтримання правопорядку залучаються представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва.
Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” з метою недопущення провокацій”, — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці будуть чергувати біля церков, готові допомогти у евакуації в разі повітряної тривоги.
Також буде створено спеціальні моніторингові центри для оперативного відслідковування ситуації та запобігання правопорушень.
Комендантська година на Великдень залишається без змін — з 00:00 до 05:00.
“Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте – в країні триває війна.
У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки”, — підсумували в КМВА.
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