Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі
“О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що сьогодні у Запорізькій області о 13:18 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударів балістичними ракетами. Майже за 20 хвилин після цього у Запоріжжі пролунали вибухи.
Нагадаємо, від ранку сьогоднішнього дня росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину Херсонщини. За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожий обстріл потрапили шість населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. Жертв та поранених серед населення немає, однак є суттєві руйнування.
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