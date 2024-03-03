Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону сьогодні, 3 березня, у чергах на території Польщі в бік України перебуває 2,4 тисячі вантажних транспортних засобів.

Повідомляється, що найбільшу чергу спостерігали у напрямку контрольного пункту пропуску “Краківець” та “Ягодин”. Загалом в чергах на усіх шести напрямках очікувало 2,4 тисячі фур. Тим часом на ПП «Шегині» протестувальники досі не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Без проблем проїжджають лише вантажівки з гуманітарною допомогою. Рух легкових автомобілів і автобусів протестувальники не блокують.