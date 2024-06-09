Високопосадовець Оборонних сил Фінляндії заявив, що досвід, набутий в Україні, буде корисним для розвитку новітньої фінської техніки.

Про це пише Yle.

Фінляндія не розголошує деталі своєї військової допомоги Україні, проте наразі відомо, що країна передає не лише застаріле озброєння, але й надає нові розробки своєї оборонної промисловості. Деякі з цих новинок ще на етапі розробки.

Військовий повідомив, що отримані відгуки про використання фінської продукції були позитивними. Він вважає, що досвід, набутий в Україні, буде корисним для розвитку новітньої фінської техніки.

За словами Хейсканена, резерви на виробництво, створені Оборонними силами для фінських компаній, можуть бути використані для підтримки України. За цими заявами потрібна політична воля та додаткове фінансування, повідомляє медіа.

Нагадаємо, що Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України до ЄС. Серед цих країн була і Фінляндія.