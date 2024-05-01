Під час фестивалю української писанки напередодні Великодня в Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок. Зусиль до події доклали майстри з різних регіонів країни. Протягом 5 годин 530 учасників виготовляли 800 писанок.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Писанкарі з усієї країни провели майстер-класи для молоді. Створені шедеври передадуть захисникам на фронт.

«Традиційна писанка була, є і буде. Як Національна спілка ми зробимо ще багато витворів, а також будемо навчати молодь — від дитсадків до студентських кіл», — наголосила майстриня-писанкарка Зоя Сташук.

До заходу долучився т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Сьогодні, напередодні Великодня, нас об’єднала традиція писанкарства. Ми маємо знаходити світлі події, які нас згуртовують та додають життєвих сил для того, щоби ми могли боротися з ворогом, а також творити. Я дякую всім майстрам, які знаходять в собі натхнення і вкладають душу в це мистецтво. З вами ми впевнені, що традиція писанкарства не лише буде збережена, а передана майбутнім поколінням українців», — сказав він.

Наразі відомо, що Україна спільно з Естонією подала номінацію «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.