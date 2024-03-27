Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк роз’яснила свою заяву щодо "точкового терору", наголошуючи на тому, що Росія шукає способи ускладнення роботи української протиповітряної оборони.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Нагадуємо, що раніше Гуменюк заявила, що росіяни час від часу продовжуватимуть точковий терор з акцентом на Київ.

Вона пояснила, що попередня заява стосувалася можливості ворога наносити точкові удари з найнесподіваніших напрямків, використовуючи зброю, що ускладнює роботу протиповітряних оборонних систем.

“Створено певний ажіотаж за допомогою ЗМІ. Насправді розмова була про те, що ворог може завдавати таких (точкових. – Ред.) ударів і це треба враховувати. Практику ми вже бачили – удар по Києву балістикою з Криму. Це означає, що ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО”, — пояснила вона.

Гуменюк наголосила на тому, що Росія не припиняє модернізації своєї зброї, а також виражає занепокоєння стосовно потенційної загрози балістичного озброєння.

Речниця також зазначила, що ситуація з Чорноморським флотом Росії наразі спокійніша, оскільки він не виходить на відкриті морські простори через зростаючі загрози.

“Розуміємо, що вони будуть вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів. Зокрема, вони досить часто зараз повертаються до точкових ударів з тактичної авіації”, — додала речниця ОК “Південь”.