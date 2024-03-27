Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Маємо розуміти, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю.

Загарбники обрали тактику терористичного тиску, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня “червоніли” лише південні та південно-східні регіони», — зазначила вона.