Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
«Маємо розуміти, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі, на столицю.
Загарбники обрали тактику терористичного тиску, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня “червоніли” лише південні та південно-східні регіони», — зазначила вона.
Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами “Циркон”. Сили ППО їх знищили.
У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві.
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