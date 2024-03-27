Російські ракети "Циркон" мають таку саму небезпеку, як і ракети "Кинджали", проте перші в рази дорожчі.

Про це заявив старший науковий співробітник Державного музею авіації, Валерій Романенко, в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, хоча росіяни застосовують обидві ракети, “Циркони” можуть стати тривалою небезпекою через їхню більшу складність та вартість.

Романенко пояснив, що “Циркон” коштує у 10 разів дорожче, ніж “Кинджал”, і має низьку точність.

“А результати використання цих ракет — вирви на городах, приміщення, де були культурні цінності, картини (в Києві коледж мистецтв — Ред.). Люди, Богу дякувати, лише постраждалі, загиблих немає, хоча є поранені. Тобто серйозних уражень, відповідних до вартості цієї ракети, вони не завдали. Свідчить це про те, що у ракети низька точність. Тобто її не можна назвати високоточною”, — пояснив експерт.

Романенко також зазначив, що лише деякі “Кинджали” є високоточними, тоді як точність інших може сягати +/- 10 метрів.

Він підкреслив, що головне в сучасних засобах ураження — це точність, а додаткові бонуси: швидкість, потужність ураження, дешевизна виготовлення, тобто якомога дешевше завдати найбільших втрат.

Нагадаємо, що ракети, які вдарили по Києву 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові “Циркон”.