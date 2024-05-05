Станом на 18:00 5 квітня, ворог завдав за добу два ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У відповідь авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотирьом зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Оперативна ситуація на фронті

На Бахмутському, Авдіївському та Куп’янському напрямках нашими воїнами відбито 32, 24 та 11 атак відповідно в тих районах населених пунктів, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення та витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове та Торське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби, за підтримки авіації, ворог здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.