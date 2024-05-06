Лідер демократів у Палаті представників, Хакім Джеффріс, висловив стурбованість щодо ситуації в Україні та можливих наслідків поразки країни в війні з Росією.

Про це лідер демократів заявив в інтерв’ю CBS News.

“Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями”, — сказав Джеффріс.

Джеффріс підкреслив, що Росія, за допомогою агресії, намагається відновити свої впливові позиції та загрожує країнам НАТО.

“Чи повинні ми вірити перед обличчям такої послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Путіну досягти успіху в Україні, то він зупиниться лише в Україні? Звичайно, ні”, — сказав Джеффріс.

Він закликав до продовження підтримки України, щоб запобігти подальшій ескалації російської агресії.

Джеффріс також відзначив зростання пропутінської фракції у Республіканській партії, яка відмовляється підтримувати Україну та вважає, що Росія не є ворогом США. Зокрема, Марджорі Тейлор Грін є лідером у підтримці Москви в США.

“Перевірте її історію. Це реальність того, ким вона є, що вона говорила, це її система переконань”, — сказав Джеффріс, маючи на увазі постійні проросійські наративи у виступах Грін.