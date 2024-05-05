Про це він написав у соцмережі Х.
“У сьогоднішній православний Великдень ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі. Ясно одне: ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно”,— написав він.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв про те, що війна в Україні “не буде короткою”, і Заходу доведеться ще довго надавати озброєння нашій країні. Також він казав про те, що час вести переговори з Путіним ще не настав, оскільки для цього необхідно, аби російські війська звільнили територію України.
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