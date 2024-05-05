За даними чеських спецслужб, медіаплатформа "Голос Європи" намагалася вплинути на європейські вибори. Тому уряд прем’єр-міністра Петра Фіали вніс його до національного списку санкцій. Тепер у санкційному списку ЄС має опинитися і "Голос Європи". Обмеження включать до майбутнього 14-го санкційного пакета.

Про це пише Seznam Zpravy із посилання на заяву віцепрезидентки Європейської комісії Віри Юрової.

Уряд Чехії вже вніс медіаплатформу “Голос Європи” до національного списку санкцій наприкінці березня за спроби вплинути на європейські вибори.

“Також Чехія хоче внести до санкційного списку ЄС проросійських українських бізнесменів Артема Марчевського та Віктора Медведчука, які через “Голос Європи” намагалися вплинути на політиків у кількох європейських країнах. За словами Юрової, вона поки не знає, чи включить ЄС їх до списку. Але “Голос Європи” буде там”, — сказала Юрова.

Як зазначає видання, сайт зазначеного медіа “дає простір проросійським думкам”. На думку уряду Чехії, “це служить для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованих проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України”.