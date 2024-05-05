Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
“Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих”, – написав голова ОВА.
Згодом Пронін уточнив, що ракетний удар ворога пошкодив елеватор у Полтавській громаді.
“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Кожен окупант понесе покарання за всі злочини!”, – зазначив посадовець.
Додамо, що у святковий великодній день росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС на Донеччині. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції. Також цього дня російські війська завдали удару по центральній частині міста Харків, в районі житлової забудови. Серед 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову одна жінка у важкому стані, дані особи встановлюються.
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