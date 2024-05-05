Сьогодні, 5 травня, російські війська ворог атакували Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Внаслідок удару було пошкоджено елеватор.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих”, – написав голова ОВА.

Згодом Пронін уточнив, що ракетний удар ворога пошкодив елеватор у Полтавській громаді.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Кожен окупант понесе покарання за всі злочини!”, – зазначив посадовець.

Додамо, що у святковий великодній день росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС на Донеччині. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції. Також цього дня російські війська завдали удару по центральній частині міста Харків, в районі житлової забудови. Серед 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову одна жінка у важкому стані, дані особи встановлюються.