У неділю, 5 травня, в угорському місті Дебрецен тисячі людей зібрались на антиурядовий мітинг, який організувала партія "Повага та свобода" (TISZA) опозиціонера Петера Мадяра, який привертає прихильників обіцянками викорінити корупцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ми проводимо найбільшу політичну демонстрацію в сільській місцевості за останні десятиліття. Ми всі відчуваємо імпульс, надію та бажання, що цього разу ми зможемо досягти справжніх змін”, — сказав Мадяр на мітингу.

Як зазначає видання, рейтинг опозиційної партії TISZA за кілька тижнів зріс практично з нуля до 25%. Хоч цей показник на 20 пунктів нижчий за рейтинг орбанівської “Фідес”, партія Мадяра значно випереджає інші опозиційні політичні сили.

Мадяр, 43-річний юрист і ексдипломат, провадить кампанію, що базується на обіцянках викорінити корупцію та повернутися до європейського мейнстриму після 14 років правління Орбана, позначеного більш тісними зв’язками з Росією та Китаєм і ворожнечею з союзниками в ЄС і НАТО. Мадяр може стати головним суперником Орбана на наступних парламентських виборах у 2026 році.

Примітно, що сьогоднішня акція відбулася у місті Дебрецен, яке є “бастіоном” підтримки партії “Фідес” Віктора Орбана, який править тут з 1998 року.

“Орбан вперше за 14 років перебуває в обороні”, — сказав Мадяр, запросивши своїх прихильників на ще один масовий мітинг у Будапешті 8 червня.