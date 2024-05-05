Про це повідомляє Bloomberg.
“Ми проводимо найбільшу політичну демонстрацію в сільській місцевості за останні десятиліття. Ми всі відчуваємо імпульс, надію та бажання, що цього разу ми зможемо досягти справжніх змін”, — сказав Мадяр на мітингу.
Як зазначає видання, рейтинг опозиційної партії TISZA за кілька тижнів зріс практично з нуля до 25%. Хоч цей показник на 20 пунктів нижчий за рейтинг орбанівської “Фідес”, партія Мадяра значно випереджає інші опозиційні політичні сили.
Мадяр, 43-річний юрист і ексдипломат, провадить кампанію, що базується на обіцянках викорінити корупцію та повернутися до європейського мейнстриму після 14 років правління Орбана, позначеного більш тісними зв’язками з Росією та Китаєм і ворожнечею з союзниками в ЄС і НАТО. Мадяр може стати головним суперником Орбана на наступних парламентських виборах у 2026 році.
Примітно, що сьогоднішня акція відбулася у місті Дебрецен, яке є “бастіоном” підтримки партії “Фідес” Віктора Орбана, який править тут з 1998 року.
“Орбан вперше за 14 років перебуває в обороні”, — сказав Мадяр, запросивши своїх прихильників на ще один масовий мітинг у Будапешті 8 червня.
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