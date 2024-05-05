Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, Росія протягом усієї війни застосовує трирівневий план дестабілізації України, який передбачає встановлення переваг на полі бою, кампанію з дезінформації та спробу дискредитувати Україну на міжнародній арені. Але саме травень, на думку Романка, може стати ключовим у досягненні цих цілей, оскільки ворог перебуває “на піку свого потенціалу порівняно з початком повномасштабного вторгнення”.

“Цей план реалізується протягом усієї війни. Подивіться всі ці три пункти. Противник займається цим постійно. Але зараз вони на піку своїх можливостей, вони наступають, тому інтенсифікують реалізацію свого плану. Але повторюся – такими речами вони займаються вже третій рік”, – сказав генерал-лейтенант.

Також він прокоментував вплив американської допомоги на можливості Збройних сил України. На думку Романенка, виділених коштів недостатньо, аби Україна опинилася на піку своїх можливостей.

“Цих засобів недостатньо. 60 мільярдів доларів вистачить, дай боже, лише на те, щоби стабілізувати ситуацію. Це демонструють елементарні розрахунки. Потрібно бути реалістами. Досить сприймати цю ситуацію емоційно”, – заявив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.