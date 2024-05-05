Про це пише низка росЗМІ.

У великодньому зверненні до парафіян після богослужіння так званий священник сказав, що Росія проходить через доленосні випробування і закликав молитися про захист “священних меж” країни, а також “молитися за те, щоб світло перемогло над темрявою, а також за справедливий світ”. Крім цього, патріарх назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну “міжусобною сваркою” і висловив сподівання, що “Господь її зупинить”.

“Ми просимо Господа, щоб він захистив священні межі нашої землі. Але водночас ми повинні молитися також і про владу, і про воїнство, за тих, хто сьогодні, у мирний для нас час, втрачає не лише здоров’я, а й життя своє, захищаючи Батьківщину. Нехай Господь зупинить цю міжусобну сварку, нехай зміцнить він у доброму здоров’ї й збереже від усякого зла тих, хто сьогодні служить Батьківщині нашій і всім нам. А через ці випробування ще більше зміцнить нашу віру в Господа, нашу надію на нього та силу нашої молитви”, – сказав патріарх.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін традиційно відвідав великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві.