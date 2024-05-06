Захисники тварин звернулися до Міністерства культури з вимогою припинити використання червонокнижного ведмедя у виставах Запорізького цирку.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

“Запорізький державний цирк використовує у виставах червонокнижного ведмедя! UAnimals звернулися до Запорізького цирку та Міністерства культури з вимогою припинити експлуатацію цих тварин”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цирк запрошує глядачів на вистави з участю бурих ведмедів і надали відеозаписи, де видно трюки з твариною.

Бурого ведмедя занесено до Червоної книги України, тому закон забороняє їх використання у комерційних цілях.

Активісти вимагають надати дозвільні документи на утримання ведмедя в неволі та припинити його експлуатацію у циркових виставах.