Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок атаки, за оновленими даними, станом на 18:20, 14 мирних жителів травмовано. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.
Як повідомила Суспільне Харків речниця ОВА Олена Шаповал, серед поранених є невідома жінка близько 25 років у тяжкому стані.
“Невідома — наймолодша серед поранених. Найстаршій постраждалій — 80 років, у неї гостра реакція на стрес”, — розповіла Шаповал.
За попередніми даними, ворог завдав удари по Харкову трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Додамо, що у святковий великодній день росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС на Донеччині. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції. Також цього дня російські війська ворог атакували Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Внаслідок удару було пошкоджено елеватор.
- У свято Великодня росіяни завдали удару по Харкову: є поранені, їх кількість зростає
- В Одесі звільнять дівчину-поліцейську, яка відмовилась охороняти церкву (відео)
- Армія РФ вночі атакувала Харків безпілотниками: на місці влучання сталася масштабна пожежа