Вдень 5 травня російські війська завдали ударів по Шевченківському району Харкова керованими авіабомбами. Внаслідок атаки щонайменше 14 людей зазнали поранень. Зафіксовані пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків та авто.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки, за оновленими даними, станом на 18:20, 14 мирних жителів травмовано. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

Як повідомила Суспільне Харків речниця ОВА Олена Шаповал, серед поранених є невідома жінка близько 25 років у тяжкому стані.

“Невідома — наймолодша серед поранених. Найстаршій постраждалій — 80 років, у неї гостра реакція на стрес”, — розповіла Шаповал.

За попередніми даними, ворог завдав удари по Харкову трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо, що у святковий великодній день росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС на Донеччині. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції. Також цього дня російські війська ворог атакували Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Внаслідок удару було пошкоджено елеватор.