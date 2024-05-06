Про це повідомляє ГУР.
Успішна місія у бухті Вузька (район Чорноморське) на території Криму стала можливою за сприяння платформи United24, пояснили в розвідці.
“Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму”, – розповіли в управлінні.
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