Міністр закордонних справ Польщі, Радослав Сікорський, виразив сподівання, що під час саміту НАТО союзники обговорять плани з посилення безпеки України та її інтеграції у складі Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю RMF24.

Він наголосив на тому, що важливо, щоб союзники визначили практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб у майбутньому країна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій.

Одночасно він підкреслив, що важливо уникати нереалістичних очікувань.

“Сподіваюся, під час саміту НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернувся до витоків – тобто, стримування агресивної Росії… Оборонні бюджети у Європі зростають, і Польща, як вам відомо, лідер у цьому питанні. Вони (витрати на оборону – Ред.) мають зростати, тому що Росія атакувала наших сусідів і погрожує нам”, – зазначив Сікорський.

Сікорський також повторив свою думку про те, що війну “можна закінчити за 5 хвилин дзвінком Путіна до Шойгу”.

“Це агресивна колоніальна війна. І вона скінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не вартують можливих здобутків. Але поки що агресор не дійшов такого висновку”, – зазначив очільник МЗС Польщі.