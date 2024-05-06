Про це він сказав в інтерв’ю RMF24.
Він наголосив на тому, що важливо, щоб союзники визначили практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб у майбутньому країна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій.
Одночасно він підкреслив, що важливо уникати нереалістичних очікувань.
“Сподіваюся, під час саміту НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернувся до витоків – тобто, стримування агресивної Росії…
Оборонні бюджети у Європі зростають, і Польща, як вам відомо, лідер у цьому питанні. Вони (витрати на оборону – Ред.) мають зростати, тому що Росія атакувала наших сусідів і погрожує нам”, – зазначив Сікорський.
Сікорський також повторив свою думку про те, що війну “можна закінчити за 5 хвилин дзвінком Путіна до Шойгу”.
“Це агресивна колоніальна війна. І вона скінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не вартують можливих здобутків. Але поки що агресор не дійшов такого висновку”, – зазначив очільник МЗС Польщі.
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