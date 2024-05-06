У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки КАБами — до 16 людей. Внаслідок сьогоднішніх та вчорашніх обстрілів регіону загинула жінка, ще одна постраждала, а також постраждали троє чоловіків.

Про це в Telegram повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару КАБів, за його словами, по Шевченківському та Київському районах Харкова постраждали 16 людей. Пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, три автівки, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновані три приватні будинки,

За добу російські сили завдали мінометних та артилерийських обстрілів по близько 15 населених пунктів Харківської області, зокрема Синьківці, Петропавлівці, Котлярівці. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.

За словами очільника ОВА, 6 травня 02:30 у селищі міського типу Золочів Богодухівський район внаслідок удару КАБів пошкоджені будівля дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, близько 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищені котельна ДЮСШ і два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії дістала 59-річна жінка.

У Ківшарівці Купʼянського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню поранено 79-річний чоловік.

Через удар КАБами 5 травня у Моначинівці Купʼянського району пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Загинула 88-річна жінка. Постраждали двоє чоловіків віком 34 та 66 років.

Синєгубов зазначив, за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 російських атак, зокрема у районах Синьківки, Піщаного, Берестового.