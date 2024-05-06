Про це пише німецьке видання Der Spiegel.
Як зазначається в матеріалі, в Демократичній партії США розглядають можливість того, що Байден може оголосити про своє рішення в серпні 2024 року під час партійноого з’їзду в Чикаго.
За даними видання, Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.
“Ідея жінки-президента надихає багатьох американців”, – повідомляє Der Spiegel.
Однією з причин можливого рішення Байдена, як додає видння, є вік, і дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.
Багато американців висловлюються і проти того, аби колишній президент Дональд Трапм знову потрапив у Білий дім. На це впливають і вік Трампа, і численні судові справи проти нього.
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