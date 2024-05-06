Про це повідомляє AP.

Обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець, що коментував на умовах анонімності, розповів, що Макрон планує обговорити з Цзіньпіном питання китайських компаній, які можуть сприяти Росії у конфлікті з Україною, та закликати Китай підтримувати діалог з Києвом.

Також Макрон планує говорити про ситуацію на Близькому Сході.

Окрім цього, обговорюватимуться питання протидії змінам клімату і торговельних суперечок, включаючи електромобілі, алкоголь та косметику.

  • Китай може змусити Путіна зупинити війну
  • США закликають Китай і РФ оголосити, що ядерну зброю контролюють лише люди, а не ШІ
  • Глава МЗС Польщі Сікорський розповів про свої очікування від саміту НАТО