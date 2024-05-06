Про це повідомляє AP.
Обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець, що коментував на умовах анонімності, розповів, що Макрон планує обговорити з Цзіньпіном питання китайських компаній, які можуть сприяти Росії у конфлікті з Україною, та закликати Китай підтримувати діалог з Києвом.
Також Макрон планує говорити про ситуацію на Близькому Сході.
Окрім цього, обговорюватимуться питання протидії змінам клімату і торговельних суперечок, включаючи електромобілі, алкоголь та косметику.
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