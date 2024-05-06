Президент Франції Емманюель Макрон збирається використати свій візит до лідера Китаю, Сі Цзіньпіна, щоб переконати його використовувати вплив на Росію з метою завершення війни в Україні.

Про це повідомляє AP.

Обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець, що коментував на умовах анонімності, розповів, що Макрон планує обговорити з Цзіньпіном питання китайських компаній, які можуть сприяти Росії у конфлікті з Україною, та закликати Китай підтримувати діалог з Києвом.

Також Макрон планує говорити про ситуацію на Близькому Сході.

Окрім цього, обговорюватимуться питання протидії змінам клімату і торговельних суперечок, включаючи електромобілі, алкоголь та косметику.