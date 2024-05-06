За його словами, сили РФ поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, ще двома безпілотниками атакували Червоногригорівську. Там пошкоджена високовольтна лінія електропередач.

“Решта ночі в районі минула тихо. Як і в цілому по області – без прильотів”, — написав очільник ОВА.

Загиблих і поранених внаслідок обстрілу немає, додав він.