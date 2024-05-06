За його словами, сили РФ поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, ще двома безпілотниками атакували Червоногригорівську. Там пошкоджена високовольтна лінія електропередач.
“Решта ночі в районі минула тихо. Як і в цілому по області – без прильотів”, — написав очільник ОВА.
Загиблих і поранених внаслідок обстрілу немає, додав він.
- Вночі було знищено 12 з 13 ворожих дронів на Сумщині, — Повітряні Сили
- За останню добу армія РФ втратила 1040 солдатів, — Генштаб
- Дочекавшись військової допомоги США, Українї варто якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою, — ISW