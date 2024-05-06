У зоні тимчасової окупації ворожа влада активно примушує місцеве населення долучатися до перегляду інавгурації Володимира Путіна.

Це стало відомо від Центру національного спротиву.

“Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 7 травня запланована циркова вистава у Москві під назвою “Інавгурація президента РФ”, яку обов’язково буде переглядати мешканців окупованих територій.

“Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення”, — додали в ЦНС.

У цей день у школах, комунальних підприємствах та громадських місцях будуть встановлені екрани з трансляцією божевільного дійства.