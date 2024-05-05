Вселенський Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав до обміну між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх".

Про це Варфоломій сказав у своєму зверненні з нагоди Великодня, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Під час літургії духовний лідер православних християн заявив, що підтримує ідею громадського руху “Наш вихід” щодо обміну “всіх на всіх” між Україною та Російською Федерацією.

“Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу “Нашого виходу” щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми й серця, щоб ми могли йти шляхом істини й свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших вустах”, — заявив Патріарх.

Водночас глава Російської православної церкви патріарх Кирило під час великодньої служби помолився за захист “священних меж” Росії. А вторгнення Росії в Україну він назвав “міжусобною сваркою”, яку нібито повинен зупинити Господь.