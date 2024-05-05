Про це Варфоломій сказав у своєму зверненні з нагоди Великодня, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Під час літургії духовний лідер православних християн заявив, що підтримує ідею громадського руху “Наш вихід” щодо обміну “всіх на всіх” між Україною та Російською Федерацією.
“Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу “Нашого виходу” щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми й серця, щоб ми могли йти шляхом істини й свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших вустах”, — заявив Патріарх.
Водночас глава Російської православної церкви патріарх Кирило під час великодньої служби помолився за захист “священних меж” Росії. А вторгнення Росії в Україну він назвав “міжусобною сваркою”, яку нібито повинен зупинити Господь.
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