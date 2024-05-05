Щоб уникнути більше смертей і руйнувань, які несе із собою путінська Росія, Захід має зруйнувати амбітні плани Кремля.

Таку думку висловив дослідник Ратґерського університету (США) професор політології Олександр Мотиль у публікації в Foreign Policy.

Американський історик та політолог, фахівець з України, Росії, Радянського Союзу Олександр Мотиль зазначає, що для побудови успішної імперії необхідна не тільки потужна армія чи економіка, але й імперська, об’єднавча ідеологія.

“Що станеться з майбутньою відродженою імперією, якщо не буде виконано три необхідні умови – навіть якщо є сприятливі фактори та імперська ідеологія. Якщо спробу розширення буде зроблено без достатньо сильної армії та економіки, здатної підтримувати воєнну потужність, результатом буде перенапруження сил імперії і її розвал”, – вважає оглядач.

Мотиль задає цілком слушне питання, яке наразі стоїть перед росіянами, їхніми сусідами та світом: “Чи вдасться царству президента Росії Володимира Путіна утримати та, можливо, розширити території, які воно фактично захопило. Або залишки Російсько-радянської імперії продовжуватимуть свою низхідну траєкторію, поки сама Російська Федерація не дасть тріщини?”

Дослідник зауважує, що Захід не повинен просто спостерігати за ситуацією, а має рухатися обрати з-поміж двох шляхів – прискорити позбавлення світу агресивної імперії чи продовжити стагнацію, яка принесе ще більше жертв і руйнувань.