Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Правоохоронні органи ведуть розслідування обставин цього інциденту.

“Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає”, — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, а також керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського районного управління поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

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