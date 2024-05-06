Уранці 6 травня в приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи у Чернігові стався вибух.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Правоохоронні органи ведуть розслідування обставин цього інциденту.

“Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає”, — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, а також керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського районного управління поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).