Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Правоохоронні органи ведуть розслідування обставин цього інциденту.
“Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає”, — йдеться в повідомленні.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, а також керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського районного управління поліції.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).