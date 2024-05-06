Окупаційна адміністрація майна в Криму провела інвентаризацію активів Ялтинської кіностудії, що має довгу історію та була заснована ще у 1917 році.

Про це розповіли в окупаційному міністерстві майнових і земельних відносин у коментарі російському державному інформагентству ТАРС 6 травня.

Кіностудію планують “відновити”.

“Наразі здійснено інвентаризацію майна і проводяться заходи в частині уточнення складу та його технічних характеристик з метою подальшого закріплення на праві оперативного управління”, — зазначається у відповіді на запит із підписом “заступника” так званого відомства Анатолія Заїченка.

Кіностудія розташована на вулицях Севастопольській та Мухіна, де є 36 об’єктів, побудованих протягом різних років, включаючи нежитлові будівлі, кінознімальні павільйони, майстерні, склади і котельні.

Зокрема, серед цих активів є історична будівля “Ханжонков і Ко”.