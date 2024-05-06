Про це розповіли в окупаційному міністерстві майнових і земельних відносин у коментарі російському державному інформагентству ТАРС 6 травня.
Кіностудію планують “відновити”.
“Наразі здійснено інвентаризацію майна і проводяться заходи в частині уточнення складу та його технічних характеристик з метою подальшого закріплення на праві оперативного управління”, — зазначається у відповіді на запит із підписом “заступника” так званого відомства Анатолія Заїченка.
Кіностудія розташована на вулицях Севастопольській та Мухіна, де є 36 об’єктів, побудованих протягом різних років, включаючи нежитлові будівлі, кінознімальні павільйони, майстерні, склади і котельні.
Зокрема, серед цих активів є історична будівля “Ханжонков і Ко”.
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