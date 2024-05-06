Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

“Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об’єкт НЕК «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги.

Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів”, — йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади вже розпочали роботу з відновлення енергопостачання, але процес ускладнений через бойові дії навколо енергетичної інфраструктури.

Аналогічні атаки на об’єкти енергозабезпечення відбулися і в Харківській області, де вимикалось обладнання обленерго.

Ремонтні роботи проводяться з урахуванням безпеки персоналу в умовах бойових дій.

У зв’язку з цим у Сумах вже встановлено пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.

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