Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.
“Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об’єкт НЕК «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги.
Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів”, — йдеться в повідомленні.
Ремонтні бригади вже розпочали роботу з відновлення енергопостачання, але процес ускладнений через бойові дії навколо енергетичної інфраструктури.
Аналогічні атаки на об’єкти енергозабезпечення відбулися і в Харківській області, де вимикалось обладнання обленерго.
Ремонтні роботи проводяться з урахуванням безпеки персоналу в умовах бойових дій.
У зв’язку з цим у Сумах вже встановлено пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.
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