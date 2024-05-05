Про це повідомляє СтратКом.

“Бездуховний “русскій мір” залишає по собі лише руїни. Росіяни знищили понад 500 релігійних споруд християн, іудеїв та мусульман в Україні”, — йдеться у повідомленні.

СтратКом у дописі згадав вісім знищених храмів, синагог та мечетей, які становлять лише малий відсоток руйнувань.

Поміж знищених та понівечених ворогом релігійних споруд Спасо-Преображенський собор в Одесі, Покровський собор УПЦ МП на Житомирщині, знищена мечеть “Сунна” у місті Харкові, Вознесенський храм ПЦУ в селі Дніпровське на Херсонщині, Святогірська лавра УПЦ МП, синагога в Маріуполі та інші.