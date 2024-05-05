Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

У Нікополі через російські атаки пошкоджені соціальний та два навчальних заклади. Понівечені дві багатоповерхівки, приватна оселя, пара господарських споруд і стільки ж легковиків. Пошкоджені лінії електропередач.

За словами очільника ОВА, ворожі обстріли зачепили електромережі й у Покровській сільській громаді.

Загиблих та поранених внаслідок російських обстрілів не було, зауважив посадовець.

Нагадаємо, протягом дня росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС на Донеччині. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції. Також цього дня російські війська ворог атакували Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Внаслідок удару було пошкоджено елеватор. Також ворог сьогодні обстріляв Харків. Щонайменше 14 людей зазнали поранень. Зафіксовані пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків та авто.