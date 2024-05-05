Голова комітету Бундестагу у справах Європейського Союзу Антон Гофрайтер заявив, що у конституції ФРН закріплено право кожного відмовитись від військової служби, тому видавати українських громадян, які “застрягли” з паспортами Німеччина не буде. Разом з тим він визнав, що проблема існує та може бути вирішена на рівні Євросоюзу.

Про це пише Tagesschau.

Гофрайтер заперечив ухвалення рішення за зверненням міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби про повернення українських чоловіків з-за кордону та відмову їм у видачі їм документів.

У доповіді з Берліна Гофрайтер говорив про “вирішення дилеми”. Проте зрештою Німеччина має видати українцям документи, що їх замінюють, наголосив він.

“У нашій конституції ми маємо право відмовитися від військової служби. І я вважаю, що примус людей, які не хочуть воювати за жодних обставин, — це зрештою не робить українську армію сильнішою”, — сказав Гофрайтер.

Водночас він не заперечив, що і в цьому питанні може бути інше рішення, зокрема спільне європейське, оскільки чимала кількість громадян працюють, надаючи послуги, наприклад з перевезень, у різних країнах Євросоюзу. Саме тому, на думку очільника комітету Бундестагу, має бути прийнято консолідоване рішення у юридичному просторі всього Євросоюзу, а не окремих країн. Гофрайтер виступає за єдине європейське рішення.

“Деякі з цих людей є водіями вантажівок, тому їм також доводиться регулярно перетинати внутрішньоєвропейські кордони. І саме тому це мало б набагато більше сенсу”, — наголосив Голова комітету Бундестагу.