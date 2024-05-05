Про це пише Tagesschau.
Гофрайтер заперечив ухвалення рішення за зверненням міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби про повернення українських чоловіків з-за кордону та відмову їм у видачі їм документів.
У доповіді з Берліна Гофрайтер говорив про “вирішення дилеми”. Проте зрештою Німеччина має видати українцям документи, що їх замінюють, наголосив він.
“У нашій конституції ми маємо право відмовитися від військової служби. І я вважаю, що примус людей, які не хочуть воювати за жодних обставин, — це зрештою не робить українську армію сильнішою”, — сказав Гофрайтер.
Водночас він не заперечив, що і в цьому питанні може бути інше рішення, зокрема спільне європейське, оскільки чимала кількість громадян працюють, надаючи послуги, наприклад з перевезень, у різних країнах Євросоюзу. Саме тому, на думку очільника комітету Бундестагу, має бути прийнято консолідоване рішення у юридичному просторі всього Євросоюзу, а не окремих країн. Гофрайтер виступає за єдине європейське рішення.
“Деякі з цих людей є водіями вантажівок, тому їм також доводиться регулярно перетинати внутрішньоєвропейські кордони. І саме тому це мало б набагато більше сенсу”, — наголосив Голова комітету Бундестагу.
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