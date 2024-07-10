Про це йдеться у спільній заяві США та ФРН, опублікованій на сайті Білого дому.

“У 2026 році США розпочнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині, в рамках планування тривалого розміщення цих засобів там у майбутньому. Після повного розгортання ці засоби включатимуть ракети SM-6, Tomahawk і гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії, ніж нинішня в Європі“, — йдеться у заяві.

США та ФРН наголосили, що розгортання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування.