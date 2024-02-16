Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило базу іноземних компонентів у зброї деталями нових “шахедів” чорного кольору.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони Росія почала застосовувати ударні БПЛА “Shahed-136” чорного кольору. Тож НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї чіпами оновлених іранських “шахедів”.

“БПЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали у Києві, Харкові та на Херсонщині. Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста”, — зазначили в НАЗК.

В Агентстві також повідомили, що попри постійну модернізацію та локалізацію виробництва у залежності від іноземних технологій та компонентів російські “шахеди” все ще мало відрізняються від іранських.

Раніше НАЗК вже доповнювало Базу деталями іноземного виробництва російських БПЛА “Supercam S350”, “Гранат-4”, “Ланцет” та іранських “Shahed-136” і “Mohajer-6”.

У грудні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі “Війна і санкції”. Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій. Зокрема, НАЗК ідентифікує компанії, що постачають електронні компоненти в РФ.

14 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія проводить модернізацію “шахедів” та “Ланцетів” і продовжують виготовляти безпілотники, тому Заходу треба посилювати санкційний контроль, щоб РФ не могла отримувати західні технології.