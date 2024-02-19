Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що компанія надіслала лист до Агентства, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку.

“Зокрема, LISCR повідомила, що усі судна російського “Совкомфлоту” були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру. Відтепер спроможність РФ транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати “нафтодолари” – меншими”, – наголошують в НАЗК.

Щоб обійти санкції, “Совкомфлоту” у 2022 році передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD (Об’єднані Арабські Емірати). Раніше, ці самі судна “Совкомфлот” передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі.

У НАЗК додають, 80 з майже 100 танкерів “Совкомфлоту” були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного “Совкомфлоту” продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою.