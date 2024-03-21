Про це повідомляє The Times.
Коли у 2018 році представляли ракету Х-47M2 “Кинджал”, Володимир Путін назвав її першою у світі маневруючою гіперзвуковою ракетою. Але її практичне застосування на війні в Україні змусило вже другу країну засумніватися не лише в ефективності, а й просто в праві називатися гіперзвуковою ракетою.
Як повідомляє видання, найбільше західних фахівців непокоять такі ракети наземного, повітряного та морського базування, які розробляє Китай, а не Росія. Китай — єдина країна, яка успішно поставила на озброєння ракети, які відповідають вимогам за швидкістю 5М, що зазначив представник британської військової розвідки на брифінгу розвитку гіперзвукової зброї.
Аналіз застосування “кинджалів” в Україні змусив сумніватися у них і лідерів гіперзвукових перегонів — китайців. “Кинджал” практично не може маневрувати на надзвукових швидкостях, а його здатність планувати в атмосфері на далеких відстанях не виправдовує очікувань; його маневровість не можна порівняти з маневровістю реальної гіперзвукової ракети. Такі оцінки дають експерти у військових журналах.
Хоча Путін стверджував, що “Кинджал” не має аналогів і здатний подолати навіть перспективні системи ПРО, в Україні його навчилися збивати за допомогою розроблених у 1970-х роках, американських систем Patriot.
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