У Великій Британії відмовилися вважати "кинджал" гіперзвуковою ракетою. Раніше таку думку обґрунтовано висловлювали у США, також озвучують і у Китаї.

Про це повідомляє The Times.

Коли у 2018 році представляли ракету Х-47M2 “Кинджал”, Володимир Путін назвав її першою у світі маневруючою гіперзвуковою ракетою. Але її практичне застосування на війні в Україні змусило вже другу країну засумніватися не лише в ефективності, а й просто в праві називатися гіперзвуковою ракетою.

Як повідомляє видання, найбільше західних фахівців непокоять такі ракети наземного, повітряного та морського базування, які розробляє Китай, а не Росія. Китай — єдина країна, яка успішно поставила на озброєння ракети, які відповідають вимогам за швидкістю 5М, що зазначив представник британської військової розвідки на брифінгу розвитку гіперзвукової зброї.

Аналіз застосування “кинджалів” в Україні змусив сумніватися у них і лідерів гіперзвукових перегонів — китайців. “Кинджал” практично не може маневрувати на надзвукових швидкостях, а його здатність планувати в атмосфері на далеких відстанях не виправдовує очікувань; його маневровість не можна порівняти з маневровістю реальної гіперзвукової ракети. Такі оцінки дають експерти у військових журналах.

Хоча Путін стверджував, що “Кинджал” не має аналогів і здатний подолати навіть перспективні системи ПРО, в Україні його навчилися збивати за допомогою розроблених у 1970-х роках, американських систем Patriot.