Про це зазначає Інститут вивчення війни.

За даними з джерела, російські війська продовжуватимуть поточні наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року. Одночасно вони будуть готуватися до передбачуваних нових наступальних дій влітку.

“Надання допомоги Заходу у сфері безпеки, ймовірно, зіграє вирішальну роль у здатності України зараз утримувати територію та відбити новий російський наступ у найближчі місяці”, – вважають аналітики.

ISW наголошує, що гостра нестача систем протиповітряної оборони та ракет, ймовірно, різко зменшить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні.