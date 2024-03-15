Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Тепер тут навіть дещо краще, ніж було досі. Наприклад, нині ці чотири найбільш постраждалі будинки мають не металопластикові, а дерев’яні вікна. Тим часом дахи ми перекрили дуже якісною черепицею, яку везли з-за кордону. Зробили все, щоб під час відбудови зберегти історичне обличчя цих будинків. Оскільки вони є архітектурними пам’ятками, для подальших робіт потрібен відповідний проєкт – його розробка зараз в активній фазі, робимо це за бюджетні кошти», – розповів заступник міського голови Львова Любомир Зубач.